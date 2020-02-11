ЦСКА намерен приобрести бразильца Кака

Московский футбольный клуб ЦСКА рассматривает защитника бразильского "Крузейро" Кака Жуниора в качестве потенциального новичка команды. В стане "армейцев" готовы предложить за игрока оборонительной линии четыре миллиона евро.