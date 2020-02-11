ЦСКА предложил около € 4 млн за бразильского защитника Кака

Бразильские СМИ сообщают, что ЦСКА сделал предложение "Крузейро" в размере 4 миллионов евро. Ранее Жуниором Кака интересовался "Атлетико Паранаэнсе", предлагавший за игрока 2 миллиона евро. "Крузейро" на это предложение ответил отказом.