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ЦСКА предложил около € 4 млн за бразильского защитника Кака
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Бразильские СМИ сообщают, что ЦСКА сделал предложение "Крузейро" в размере 4 миллионов евро. Ранее Жуниором Кака интересовался "Атлетико Паранаэнсе", предлагавший за игрока 2 миллиона евро. "Крузейро" на это предложение ответил отказом.В источнике
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«Локо» нашел замену Смолову, «Аякс» хочет вернуть Вертонгена. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru 01:00 
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ЦСКА предложил около € 4 млн за бразильского защитника Кака

Sport.ru вчера в 16:14
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СМИ: ЦСКА предложил четыре млн евро за футболиста «Крузейро»

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