НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
ЦСКА согласовал трансфер Карраскаля
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
  • ИноПроСпорт
Вингер "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаль, судя по всему, перейдет в ЦСКА. По сведениям TNT Sports, клубы достигли договоренности по трансферу 22-летнего колумбийца.В источнике
Подробнее о событии
alt

ЦСКА согласовал трансфер Карраскаля

Soccernews.ru 17:48
alt

СМИ: ЦСКА предложил €8 млн за Карраскаля

RT на русском 16:23
alt

«Ривер» готов принять предложение ЦСКА по Карраскалю. Сумма сделки превысит 8 млн евро (TNT Sports)

Sports.ru 16:18
реклама
Главное
Новости