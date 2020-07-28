Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24. По информации источника, сделка должна быть завершена до конца текущей недели - до 2 августа.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, полузащитник «Уфы» Остон Урунов продолжит карьеру в «Спартаке». Трансфер должен быть оформлен до конца этой недели, когда узбекский футболист выздоровеет от коронавируса. Ожидается, что «Спартак» заплатит «Уфе» за Урунова 2 млн евро.