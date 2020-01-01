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ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для перелёта в Россию
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Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч в ближайшее время прибудет в расположение московского клуба.В источнике
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Гайч: я знаю, что тренер ЦСКА давно следил за мной, это очень приятно

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