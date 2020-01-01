НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Честный рейтинг букмекеровЧестный рейтинг букмекеров
ЦСКА при жеребьевке группового этапа ЛЕ будет посеян в первой корзине
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • BetOn
  • Pravda.Ru
  • РБК спорт
  • ODDS.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится 2 октября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первый матч в Европе ЦСКА проведёт в четверг, 22 октября.В источнике
12
Подробнее о событии
alt

Стало известно, в какой корзине окажется ЦСКА при жеребьевке группового этапа Лиги Европы

Sport.ru 08:29
alt

ЦСКА будет в первой корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги Европы

Metaratings 08:15
alt

ЦСКА попадет в первую корзину при жеребьевке группового раунда ЛЕ

Матч ТВ 08:03
реклама
Главное
Новости