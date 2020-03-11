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Газета.RuГазета.Ru
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Город+
  • Моя Москва.онлайн0:51
Московский ЦСКА объявил о временном прекращении продажи билетов на матчи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".В источнике
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Подробнее о событии
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«Локомотив» приостановил реализацию билетов на матч с «Оренбургом»

Матч ТВ 09:33
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«Локомотив» объявил о приостановке продажи билетов на матч с «Оренбургом»

Советский спорт 09:28 
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«Локомотив» приостановил продажу билетов на матч с «Оренбургом»

Sport24.ru 09:25 
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