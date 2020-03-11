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ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
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Московский ЦСКА объявил о временном прекращении продажи билетов на матчи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

Спорт-Экспресс 07:23
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ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Уфой» и «Зенитом»

Матч ТВ 05:48
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ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи с «Зенитом» и «Уфой»

Sports.ru 05:48
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