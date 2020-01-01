НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВ «Спартаке» сдали второй тест на коронавирусПравительство поручило регионам готовиться к возобновлению РПЛПять футболистов «Казанки» тренируются вместе с основой «Локомотива»Чанов: у клубов есть время на подготовку к возобновлению РПЛГлавноеСемин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и МещеряковаМалафеев рассказал о конфликте с ДзюбойТрусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезонеДоминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFCСКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»RT на русскомЦСКА приступил к тренировкам на своей базеГЛАС.RU12ГЛАС.RUMetaratingsНева СпортSportbox.RUBobsoccerCT newsBookmaker-ratings.ruСпорт-ЭкспрессГазета.RuКрасная звездаЭкспресс газетаInc-news.ruМосковский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.В источнике КомментироватьПодробнее о событии ЦСКА приступил к тренировкам на клубной базеSportbox.RU 11:11ЦСКА приступил к тренировкам на базеSports.ru 11:07ЦСКА приступил к тренировкам в ВатутинкахСпорт-Экспресс 10:55рекламаЕщё по темеВ «Спартаке» сдали второй тест на коронавирусПравительство поручило регионам готовиться к возобновлению РПЛПять футболистов «Казанки» тренируются вместе с основой «Локомотива»Чанов: у клубов есть время на подготовку к возобновлению РПЛГлавноеСемин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и МещеряковаМалафеев рассказал о конфликте с ДзюбойТрусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезонеДоминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFCСКА обменял Кагарлицкого в московское «Динамо»Новости