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ЦСКА приступил к тренировкам на своей базе
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Московский футбольный клуб ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.В источнике
Подробнее о событии
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ЦСКА возобновил тренировки на своей базе в Ватутинках

Inc-news.ru 12:46
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ЦСКА приступил к тренировкам на клубной базе

Sportbox.RU 11:11
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ЦСКА приступил к тренировкам на базе

Sports.ru 11:07
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