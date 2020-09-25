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ЦСКА реализовал все билеты на матч с «Локомотивом»
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Пресс-служба ЦСКА объявила о продаже всех билетов на поединок 9-го тура чемпионата России с "Локомотивом".В источнике
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Мачей Рыбус: «У ЦСКА вся команда в хорошей форме, не только Влашич и Фернандес»

Спорт-Экспресс 15:07
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Мацей Рыбус: ЦСКА — это не только Влашич и Фернандес, вся их команда сейчас играет неплохо

Bookmaker-ratings.ru 14:31
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Рыбус: «„Локомотив“ может играть намного лучше, все в команде это понимают»

Sport24.ru 13:20 
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