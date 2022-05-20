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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год

ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным на один год, сообщает пресс-служба армейцев.
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Опытный защитник продолжит выступления за армейский клуб до конца следующего сезона.
Sport24.ru
Набабкин провел за армейцев 270 матчей и забил четыре гола.
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Вместе с ЦСКА Набабкин по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды Кубок страны.
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ЦСКА продлил контракт с защитником клуба Набабкиным до конца сезона-2022/23
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