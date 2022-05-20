Спорт-ЭкспрессЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один годЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным на один год, сообщает пресс-служба армейцев.Спорт-ЭкспрессОпытный защитник продолжит выступления за армейский клуб до конца следующего сезона.Sport24.ruНабабкин провел за армейцев 270 матчей и забил четыре гола.Спорт-ЭкспрессВместе с ЦСКА Набабкин по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды Кубок страны.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЧемпионатREGNUMInc-news.ruИА Красная ВеснаODDS.ruMetaratingsЕвро-футбол.руФутбол РоссииRuNews24.ruLiveResult.RuПлеймейкерSports.ruКомсомольская Правда - СпортМатч ТВSoccer.ruПодробнее о событииЦСКА продлил контракт с защитником клуба Набабкиным до конца сезона-2022/23РИА Новостивчера в 12:18ЦСКА продлил контракт с 35-летним Набабкиным до конца сезона-2022/23Матч ТВвчера в 12:11ЦСКА продлил контракт с Кириллом НабабкинымSport24.ruвчера в 12:07ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один годСпорт-Экспрессвчера в 12:06ЦСКА подписал новый контракт с 35-летним Кириллом НабабкинымЧемпионатвчера в 12:05Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКАSports.ruвчера в 12:05ЦСКА объявил о продлении контракта с Кириллом НабабкинымBobsoccerвчера в 12:01Показать ещёОценить1