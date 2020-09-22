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Владислав Тороп продлил контракт с ЦСКА
Metaratings
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
ЦСКА продлил контракт с футболистом Владиславом Торопом, сообщается на сайте московского клуба. Соглашение с 16-летним вратарем рассчитано до окончания сезона-2022/23.В источнике
Подробнее о событии
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ЦСКА продлил контракт с вратарем Торопом до 2023 года

Metaratings 12:03
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ЦСКА объявил о продлении контракта с Торопом

Sport24.ru 11:56 
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Голкипер Тороп подписал новый контракт с ЦСКА

Sportbox.RU 11:52
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