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ЦСКА продлил контракт с Елеевым
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Чемпионат-Ростов
  • Sportbox.RU
  • Bobsoccer
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с защитником Максимом Елеевым.В источнике
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ЦСКА продлил контракт с Елеевым

Футбол России 11:19
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Елеев заключил новый контракт с ЦСКА

Sportbox.RU 11:18
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ЦСКА продлил соглашение с Елеевым

Soccer.ru 11:18
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