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ЦСКА продлил контракт с Елеевым
Metaratings
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
  • Bobsoccer
Новое соглашение с 19-летним воспитанником академии клуба рассчитано до окончания сезона-2023/24. Елеев с зимних сборов на постоянной основе работает с основным составом армейцев.В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА продлил контракт с воспитанником Елеевым до 2024 года

Metaratings 12:10
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ЦСКА продлил контракт с Елеевым

Футбол России 11:19
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ЦСКА продлил соглашение с Елеевым

Soccer.ru 11:18
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