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Газета.RuГазета.Ru
Гончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА
Евро-футбол.ру
  • Piter.tv0:46
  • Городовой0:52
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с клубом.В источнике
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С чего всё начиналось
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ПФК ЦСКА продлил контракт с Виктором Ганчаренко

Виктор Ганчаренко возглавил ПФК ЦСКА 12 декабря 2016 года.
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