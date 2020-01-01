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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным
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33-летний Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года. Ранее ЦСКА представил новую форму на сезон-2020/21.В источнике
Подробнее о событии
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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на год

Sports.ru 09:17
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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

Матч ТВ 09:14
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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

Sportbox.RU 09:14
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