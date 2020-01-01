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ЦСКА проиграл «Арсеналу» в Москве
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В субботу, 13-го июня, в Москве состоялся товарищеский поединок между местным ЦСКА и тульским "Арсеналом".В источнике
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