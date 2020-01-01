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Ростов — ЦСКА 3:2
by.Tribuna.com
  • Мой Брянск0:51
Второй пенальти у ростовчан успешно пробил Ивелин Попов. На 59-й минуте Валерий Карпин выпустил на поле полузащитника Павла Мамаева, который дебютировал в официальных матчах за южан, а спустя 4 минуты он забил и дебютный мяч.В источнике
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«Ростов» - теперь самая забивающая команда РПЛ, но чем недоволен Карпин? Разбираем самый яркий матч сезона

Матч ТВ вчера в 04:48
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Команды жгли напалмом: фотографии матча «Ростов» — ЦСКА

161.ru вчера в 02:15
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«Ростов» выиграл у ЦСКА - 3:2

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