Ростов — ЦСКА 3:2

Второй пенальти у ростовчан успешно пробил Ивелин Попов. На 59-й минуте Валерий Карпин выпустил на поле полузащитника Павла Мамаева, который дебютировал в официальных матчах за южан, а спустя 4 минуты он забил и дебютный мяч.