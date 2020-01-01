НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Барселона» подтвердила увольнение Сетьена с поста главного тренераВасилия Казарцева отстранили от судейства на неопределенный срокМещеряков прокомментировал переход Камано в «Локомотив»Источник рассказал, когда Фукс подпишет контракт с ЦСКАМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весеMetaratingsЦСКА расторг контракт с форвардом юношеской сборной РоссииMetaratings4MetaratingsМатч ТВСпорт-ЭкспрессГазета.RuЦСКА объявил об уходе форварда сборной России U18 Егора Шаповалова. Пресс-служба «армейцев» сообщила, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.В источнике Комментировать5Подробнее о событии ЦСКА расторг контракт с 18-летним форвардомФутбол России 11:38ЦСКА расторг контракт с форвардом юношеской сборной РоссииMetaratings 11:03СМИ: Покинувший ЦСКА форвард станет игроком «Зенита»Матч ТВ 11:29рекламаГлавное«Барселона» подтвердила увольнение Сетьена с поста главного тренераВасилия Казарцева отстранили от судейства на неопределенный срокМещеряков прокомментировал переход Камано в «Локомотив»Источник рассказал, когда Фукс подпишет контракт с ЦСКАМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весеНовости