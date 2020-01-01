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ЦСКА расторг контракт с форвардом юношеской сборной России
Metaratings
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  • Газета.Ru
ЦСКА объявил об уходе форварда сборной России U18 Егора Шаповалова. Пресс-служба «армейцев» сообщила, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.В источнике
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ЦСКА расторг контракт с 18-летним форвардом

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