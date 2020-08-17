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ЦСКА расстался с нападающим юношеской сборной России
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Нападающий юношеской сборной России U18 Егор Шаповалов покинул ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба. В ЦСКА Шаповалов играл на протяжении 12 лет.В источнике
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ЦСКА расстался с нападающим юношеской сборной России

Sport24.ru 10:18 
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ЦСКА расстался с молодым нападающим

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Форвард юношеской сборной России покинул ЦСКА

Спорт-Экспресс 10:04
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