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ЦСКА разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу
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Столько же баллов у «Ахмата», который находится на шестой строчке в турнирной таблице.В источнике
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