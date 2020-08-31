НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЭджуке дебютировал за ЦСКА в матче с «Ахматом»Гончаренко оценил дебют Эджуке за ЦСКАКарасёв не назначил пенальти за возможный фол ПетроваТренер «Ахмата» рассказал, чего не хватило команде в матче с ЦСКАГиорги Шелия: «В Грозном ждут победы над ЦСКА»Главное«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом»«Даллас» обыграл «Колорадо» в матче плей-офф НХЛСоболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу«Барселона» решила наказать Месси лишением зарплаты«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млнГоворит МоскваЦСКА разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболуNewInform25NewInformМИР 24Матч ТВКП - РязаньBookmaker-ratings.ruРБК спортРоссийская газетаГазета.RuLiveSport.ruВестник КавказаBobsocceriReactorSputnik ГрузияСпорт день за днемBetOnSports.ruТелеканал 360°Футбол РоссииОбщественная служба новостейFootball-fun.ruLiveResult.RuГЛАС.RUMockva.ruSportbox.RUНева СпортСтолько же баллов у «Ахмата», который находится на шестой строчке в турнирной таблице.В источнике Комментировать120Подробнее о событии Хомуха: «У „Ахмата“ страдала реализация, а ЦСКА воспользовался ошибками соперника»Sport24.ru вчера в 23:10 Акинфеев — лучший игрок матча «Ахмат» — ЦСКАSoccer.ru вчера в 13:26Акинфеев — лучший игрок матча между «Ахматом» и ЦСКАМатч ТВ вчера в 13:16рекламаЕщё по темеЭджуке дебютировал за ЦСКА в матче с «Ахматом»Гончаренко оценил дебют Эджуке за ЦСКАКарасёв не назначил пенальти за возможный фол ПетроваТренер «Ахмата» рассказал, чего не хватило команде в матче с ЦСКАГиорги Шелия: «В Грозном ждут победы над ЦСКА»Главное«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом»«Даллас» обыграл «Колорадо» в матче плей-офф НХЛСоболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу«Барселона» решила наказать Месси лишением зарплаты«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млнНовости