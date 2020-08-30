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Ахмат — ЦСКА 0:3
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Московский ЦСКА одержал разгромную победу над грозненским «Ахматом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.В источнике
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