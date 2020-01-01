ЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл «Сириус»

ЦСКА на сборе в Испании в товарищеском матче обыграл шведский клуб "Сириус". Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе армейцев отличились Никола Влашич и Иван Обляков.