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ЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл «Сириус»
Bookmaker-ratings.ru
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ЦСКА на сборе в Испании в товарищеском матче обыграл шведский клуб "Сириус". Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе армейцев отличились Никола Влашич и Иван Обляков.В источнике
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ЦСКА добился второй победы за день на сборе в Испании

Матч ТВ 11:47
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ЦСКА победил «Сириус» в товарищеском матче. Голы забили Обляков и Влашич

Спорт-Экспресс 11:45
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ЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл «Сириус»

Футбол России 11:45
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