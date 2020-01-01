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ЦСКА разобрался с «Сириусом» в товарищеском матче
Тульский футбол
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Московский ЦСКА провел очередной товарищеский матч на сборе в Испании. Соперником команды Виктора Гончаренко выступил шведский «Сириус». Армейцы добыли уверенную победу со счетом 260.В источнике
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ЦСКА победил «Сириус» в товарищеском матче. Голы забили Обляков и Влашич

Спорт-Экспресс 11:45
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ЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл «Сириус»

Футбол России 11:45
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Голы Облякова и Влашича принесли ЦСКА победу в товарищеском матче со шведским «Сириусом»

Чемпионат 11:40
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