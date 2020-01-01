ЦСКА разобрался с «Сириусом» в товарищеском матче

Московский ЦСКА провел очередной товарищеский матч на сборе в Испании. Соперником команды Виктора Гончаренко выступил шведский «Сириус». Армейцы добыли уверенную победу со счетом 260.