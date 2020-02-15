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BobsoccerBobsoccer
ЦСКА: смотрим два матча на сборах
Сегодня армейцы проведут две контрольных игры разными составами. Первая начнется в 14 часов по московскому времени. Соперником будет швейцарский клуб "Делемон".В источнике
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ЦСКА — «Сириус». Прямая трансляция

Sport24.ru 08:44
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ЦСКА: смотрим два матча на сборах

Bobsoccer 03:53
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