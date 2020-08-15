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ЦСКА согласовал переход защитника «Интернасионаля»
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Московский ЦСКА согласовал переход центрального защитника "Интернасионаля" Бруну Фукса. Об этом информирует журналист Николо Скира. Сообщается, что сумма трансфера может составить €7 млн.В источнике
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