ЦСКА договорился о трансфере аргентинского форварда Фаусто Веры
Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера может продолжить карьеру в «Локомотиве». Как сообщает «Чемпионат», клубы уже договорились о трансфере, теперь всё будет зависеть от решения игрока, который взял время на размышление.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.