ЦСКА договорился о трансфере аргентинского форварда Фаусто Веры

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера может продолжить карьеру в «Локомотиве». Как сообщает «Чемпионат», клубы уже договорились о трансфере, теперь всё будет зависеть от решения игрока, который взял время на размышление.