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ЦСКА согласовал условия трансфера аргентинского полузащитника Веры
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Московский ЦСКА уладил с аргентинским клубом «Аргентинос Хуниорс» детали трансфера Фаусто Веры. Данную информацию распространяет ресурс «Чeмпионат». Сообщается, что «армейцы» заплатят за полузащитника 8,5 млн евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА договорился с «Аргентинос Хуниорс» по трансферу Фаусто Веры. Аргентинский клуб принял предложение в € 8,5 млн + 1,5 млн бонусов за 100% прав на игрока. Теперь всё зависит от полузащитника, который взял время на размышление.
Чемпионат вчера в 05:09
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Фаусто Вера: ЦСКА - отличный клуб, но мне есть, что дать своей нынешней команде

Футбол России 03:10
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Фаусто Вера: ЦСКА – отличный клуб, постоянно участвующий в еврокубках

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Вера: ЦСКА – отличный клуб из России, постоянно участвующий в еврокубках. Это неплохой вариант

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