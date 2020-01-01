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ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба
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Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.В источнике
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Совет директоров ЦСКА подвел итоги сезона

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Совет директоров ЦСКА подвел итоги сезона

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ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров

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