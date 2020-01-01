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ЦСКА составил символическую сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за клуб
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Пресс-служба ЦСКА составила символическую сборную из иностранных футболистов, которые провели за команду наибольшее количество матчей.В источнике
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ЦСКА опубликовал символическую сборную легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей

Футбол России 15:29
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ЦСКА составил сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за команду

Sportbox.RU 15:06
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ЦСКА составил сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за команду

Матч ТВ 15:06
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