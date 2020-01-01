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Бомбардир.руБомбардир.ру
ЦСКА составил символическую сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за клуб
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
Пресс-служба ЦСКА составила символическую сборную из иностранных футболистов, которые провели за команду наибольшее количество матчей.В источнике
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ЦСКА представил символическую сборную легионеров с наибольшим количеством сыгранных матчей

Чемпионат 14:01
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ЦСКА составил символическую сборную из легионеров с наибольшим количеством матчей за клуб

Бомбардир.ру 13:47
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ЦСКА представил сборную легионеров по наибольшему числу сыгранных матчей

Bobsoccer 13:10
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