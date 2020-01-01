НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГолы Бийола, Шкурина и Марадишвили помогли ЦСКА обыграть «Одд»«Зенит» завершит сборы в Испании матчем против «Ленинградца»«Зенит» сыграет с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании«Зенит» назвал состав на товарищеский матч с ЦСКАГлавноеДжон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика РейесаЛыжник Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМГимнастка Солдатова призналась, что больна булимией«Монреаль» переиграл «Торонто» с голом Ковальчука в овертайме«Зенит» назвал состав на товарищеский матч с ЦСКАСпорт-ЭкспрессЦСКА сыграет с «Зенитом» без АкинфееваСпорт-Экспресс2Спорт-ЭкспрессМатч ТВЦСКА назвал состав на товарищеский матч против «Зенита». Армейцы сыграют без капитана команды вратаря Игоря Акинфеева.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Стала известна причина отсутствия Акинфеева в заявке ЦСКАProstoProSport 08:03СМИ узнали, почему Акинфеев не принимает участие в контрольном матче с «Зенитом»Матч ТВ 07:53СМИ узнали, почему Акинфеев не принимает участие в контрольном матче с «Зенитом»Sportbox.RU 07:53Ещё по темеГолы Бийола, Шкурина и Марадишвили помогли ЦСКА обыграть «Одд»«Зенит» завершит сборы в Испании матчем против «Ленинградца»«Зенит» сыграет с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании«Зенит» назвал состав на товарищеский матч с ЦСКАГлавноеДжон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика РейесаЛыжник Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМГимнастка Солдатова призналась, что больна булимией«Монреаль» переиграл «Торонто» с голом Ковальчука в овертайме«Зенит» назвал состав на товарищеский матч с ЦСКАНовости