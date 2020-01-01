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ЦСКА сыграет с «Зенитом» без Акинфеева
Спорт-Экспресс
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ЦСКА назвал состав на товарищеский матч против «Зенита». Армейцы сыграют без капитана команды вратаря Игоря Акинфеева.В источнике
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Стала известна причина отсутствия Акинфеева в заявке ЦСКА

ProstoProSport 08:03
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СМИ узнали, почему Акинфеев не принимает участие в контрольном матче с «Зенитом»

Матч ТВ 07:53
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СМИ узнали, почему Акинфеев не принимает участие в контрольном матче с «Зенитом»

Sportbox.RU 07:53
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