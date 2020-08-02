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ЦСКА сыграет сегодня с «Ротором» в товарищеском матче
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Сегодня ЦСКА проведет товарищеский матч с «Ротором», который по итогам минувшего сезона вышел в РПЛ.В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА — Ротор. Трансляция

Sport24.ru 03:17 
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ЦСКА — «Ротор»: видеотрансляция контрольного матча — в 12.00

Спорт-Экспресс 02:08
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Товарищеский матч. ПФК ЦСКА — Ротор. Видеотрансляция

ПФК ЦСКА вчера в 15:32
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