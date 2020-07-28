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РПЛ представила календарь на сезон-2020/21
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Российская премьер-лига (РПЛ) представила календарь на сезон-2020/21.В источнике
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Подробнее о событии
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Финал Кубка России-2020/21 по футболу пройдет 12 мая

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«Спартак» сыграет с ЦСКА в 7-м и 27-м турах РПЛ, с «Зенитом» — в 10-м и 19-м

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