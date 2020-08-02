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ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
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ЦСКА завершил товарищеский матч против "Ротора" ничьей.В источнике
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Подробнее о событии
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ЦСКА — «Ротор». Видеообзор контрольного матча

Sport24.ru 12:19 
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ЦСКА и «Ротор» голов друг другу не забили

Евро-футбол.ру 08:30
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ЦСКА не сумел переиграть «Ротор» в товарищеском матче

Матч ТВ 06:54
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