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ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ
КП - Самара
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Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл со счетом 0:0 с клубом «Уфа» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла в Москве на «Арене ЦСКА» в воскресенье, 15 марта.В источнике
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