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ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ
ODDS.ru
  • Мой Брянск0:49
Столичный ЦСКА у себя дома сыграл вничью с "Уралом" из Екатеринбурга (1:1). Матч проходил в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). На 72-й минуте игрок гостей Эрик Бикфалви открыл счет.В источнике
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ЦСКА сравнял счет в первом матче второй половины сезона РПЛ на 91-й минуте

Все про Спорт ру 12:26
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Как ЦСКА вырвал ничью в матче с «Уралом»: все голы поединка 20-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru 08:59
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«Урал» сыграл вничью с ЦСКА

Областная газета 09:28 
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