ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в матче РПЛ

Столичный ЦСКА у себя дома сыграл вничью с "Уралом" из Екатеринбурга (1:1). Матч проходил в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). На 72-й минуте игрок гостей Эрик Бикфалви открыл счет.