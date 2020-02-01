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ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии
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ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.В источнике
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Товарищеский матч. ПФК ЦСКА — Сваровски Тироль – 2:2

ПФК ЦСКА 19:04
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Влашич — о сборах ЦСКА: «Довольны не на сто процентов. Но скоро будем готовы»

Sport24.ru 18:52 
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ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с австрийским клубом «Сваровски Тироль»

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