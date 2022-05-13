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ЦСКА третий раз в истории стал чемпионом молодежного первенства России

Московский ЦСКА второй сезон подряд стал чемпионом российской молодежной лиги.
Sport24.ru
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура молодежного чемпионата России.
Спорт-Экспресс
ЦСКА набрал 63 очка и за тур до конца первенства стал недосягаем для идущего на второй строчке "Ростова", у которого 59 очков.
РИА Новости
Московский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 14 матчей.
Евро-футбол.ру
Евро-футбол.ру
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Комсомольская Правда - Спорт
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ЦСКА досрочно стал чемпионом молодежной лиги
Советский спорт12:18
ЦСКА выиграл молодежное первенство России второй сезон подряд
Sports.ru12:17
Молодежная команда ЦСКА сыграла вничью с «Локомотивом» и досрочно завоевала второе подряд чемпионство в М-Лиге
Футбол России12:09
ЦСКА третий раз в истории стал чемпионом молодежного первенства России
РИА Новости12:00
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» и стал победителем молодежного чемпионата России
Спорт-Экспресс12:00
ЦСКА досрочно стал чемпионом в М-Лиге
Bobsoccer11:59
ЦСКА второй сезон подряд завоевал золотые медали российской молодежной лиги
Sport24.ru11:56

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