РИА НовостиЦСКА третий раз в истории стал чемпионом молодежного первенства РоссииМосковский ЦСКА второй сезон подряд стал чемпионом российской молодежной лиги.Sport24.ruЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура молодежного чемпионата России.Спорт-ЭкспрессЦСКА набрал 63 очка и за тур до конца первенства стал недосягаем для идущего на второй строчке "Ростова", у которого 59 очков.РИА НовостиМосковский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 14 матчей.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руMetaratingsКомсомольская Правда - СпортLiveResult.RuПодробнее о событииЦСКА досрочно стал чемпионом молодежной лигиСоветский спорт12:18ЦСКА выиграл молодежное первенство России второй сезон подрядSports.ru12:17Молодежная команда ЦСКА сыграла вничью с «Локомотивом» и досрочно завоевала второе подряд чемпионство в М-ЛигеФутбол России12:09ЦСКА третий раз в истории стал чемпионом молодежного первенства РоссииРИА Новости12:00ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» и стал победителем молодежного чемпионата РоссииСпорт-Экспресс12:00ЦСКА досрочно стал чемпионом в М-ЛигеBobsoccer11:59ЦСКА второй сезон подряд завоевал золотые медали российской молодежной лигиSport24.ru11:56Показать ещёОценить