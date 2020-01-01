НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт день за днемСпорт день за днем
ЦСКА установил рекорд среди российских клубов в еврокубках
Metaratings
  • Metaratings
  • Общественная служба новостей
  • Bobsoccer
  • LiveResult.Ru
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • РБК
  • Спорт день за днем
  • by.Tribuna.com
Красно-синие сыграют на европейской арене в 19-й раз в российской истории. С учетом советского прошлого – в 27-й. Это рекорд для российских клубов.В источнике
10
Подробнее о событии
alt

ЦСКА обеспечил себе попадание в еврокубки. Команда сыграет в них в 19-й раз подряд

Футбол России 14:20
alt

ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках

Чемпионат 13:45
alt

ЦСКА в 19-й раз подряд вышел в еврокубки

Metaratings 13:26
реклама
Главное
Новости