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«Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче
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Тульский "Арсенал" обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев.В источнике
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