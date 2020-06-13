«Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей голами отметились Максим Володько, Юрий Ковалев и Владислав Пантелеев.