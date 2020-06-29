НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
BetOnBetOn
ЦСКА уволит Виктора Гончаренко. Леонид Слуцкий может вернуться в клуб
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Евро-футбол.ру
  • Спорт день за днем
Руководство армейцев уже предварительно провело переговоры с Леонидом Слуцким, а также еще с одним малоизвестным талантливым специалистом, умеющим работать с молодежью.В источнике
8
С чего всё начиналось
alt

Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не Гинер

По информации источника Metaratings.ru, решение уговорить Гончаренко вернуться в ЦСКА принял лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода 77,6% акций ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.
Metaratings 09:52
Подробнее о событии
alt

Стало известно, кто принял решение вернуть Гончаренко в ЦСКА. Многие в руководстве клуба остались этим недовольны

Sport24.ru 15:04 
alt

Не все в ЦСКА довольны возвращением Ганчаренко

Soccer.ru 12:07
alt

Стало известно, кто вернул Гончаренко в ЦСКА

Спорт день за днем 11:14
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости