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ЦСКА уволит Виктора Гончаренко. Леонид Слуцкий может вернуться в клуб
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Руководство армейцев уже предварительно провело переговоры с Леонидом Слуцким, а также еще с одним малоизвестным талантливым специалистом, умеющим работать с молодежью.В источнике
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С чего всё начиналось
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Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не Гинер

Клуб сообщил, что к матчу 24-го тура с «Динамо» (0:0) команду будет готовить тренер Сергей Овчинников по причине плохого самочувствия Гончаренко. Затем белорусский специалист вернулся в Россию и согласился продолжить работу в ЦСКА. Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года.
Metaratings вчера в 09:52
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Стало известно, кто принял решение вернуть Гончаренко в ЦСКА. Многие в руководстве клуба остались этим недовольны

Sport24.ru вчера в 15:04 
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Не все в ЦСКА довольны возвращением Ганчаренко

Soccer.ru вчера в 12:07
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Стало известно, кто вернул Гончаренко в ЦСКА

Спорт день за днем вчера в 11:14
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