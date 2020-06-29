ЦСКА уволит Виктора Гончаренко. Леонид Слуцкий может вернуться в клуб
Руководство армейцев уже предварительно провело переговоры с Леонидом Слуцким, а также еще с одним малоизвестным талантливым специалистом, умеющим работать с молодежью.В источнике
С чего всё начиналось
Клуб сообщил, что к матчу 24-го тура с «Динамо» (0:0) команду будет готовить тренер Сергей Овчинников по причине плохого самочувствия Гончаренко. Затем белорусский специалист вернулся в Россию и согласился продолжить работу в ЦСКА. Гончаренко стал главным тренером ЦСКА в декабре 2016 года.
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