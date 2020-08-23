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ЦСКА ведет переговоры по трансферу игрока «Ростова» Зайнутдинова
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Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Бахтиера Зайнутдинова, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, клубы находятся в стадии переговоров. Отмечается, что стороны близки к договоренности.В источнике
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С чего всё начиналось
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ЦСКА ведёт переговоры о трансфере хавбека «Ростова» Зайнутдинова

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА ведёт переговоры о приобретении хавбека «Ростова» Бахтиёра Зайнутдинова. Стороны близки к договорённости. В прошлом сезоне чемпионата России Зайнутдинов провёл за «Ростов» 17 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
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ЦСКА нужен полузащитник «Ростова»

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Зайнутдинов может сменить «Ростов» на ЦСКА

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