Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА ведёт переговоры о приобретении хавбека «Ростова» Бахтиёра Зайнутдинова. Стороны близки к договорённости. В прошлом сезоне чемпионата России Зайнутдинов провёл за «Ростов» 17 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.