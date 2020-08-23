ЦСКА ведет переговоры по трансферу игрока «Ростова» Зайнутдинова
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника "Ростова" Бахтиера Зайнутдинова, сообщает "Чемпионат.com". По информации издания, клубы находятся в стадии переговоров. Отмечается, что стороны близки к договоренности.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА ведёт переговоры о приобретении хавбека «Ростова» Бахтиёра Зайнутдинова. Стороны близки к договорённости. В прошлом сезоне чемпионата России Зайнутдинов провёл за «Ростов» 17 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола и сделал 1 результативную передачу.