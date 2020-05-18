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15 лет назад ЦСКА выиграл Кубок УЕФА
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18 мая 2005 года ЦСКА стал первой российской командой, которая сумела выиграть еврокубок. В финале Кубка УЕФА, проходившем в Лиссабоне, армейцы одержали волевую победу над португальским «Спортингом».В источнике
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