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15-й Регион (Северная Осетия)15-й Регион (Северная Осетия)
Давид Караев забил первый гол за ЦСКА
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На 45 минуте счет открыл Караев, забивший первый гол в составе ЦСКА. После перерыва армейцы забили еще один гол и выиграли матч — 2:0.В источнике
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Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Нордшелланном»

Sportbox.RU вчера в 12:48
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ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс вчера в 14:24
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Голы Влашича и Ахметова принесли ЦСКА победу в товарищеском матче с «Норшелланном»

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