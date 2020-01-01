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ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче
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В составе армейцев отличились полузащитники Никола Влашич — на 14 минуте и Ильзат Ахметов — на 54 минуте.В источнике
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Товарищеский матч. ПФК ЦСКА — Норшелланн – 2:0

ПФК ЦСКА вчера в 12:48
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Гол Влашича принес ЦСКА победу над «Нордшелланном»

Sportbox.RU вчера в 12:48
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ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс вчера в 14:24
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